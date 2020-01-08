Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с авиакатастрофой в Иране

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в связи с крушением украинского самолета под Тегераном.

"Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества", - отметил Путин.

Напомним, сегодня утром в аэропорту международного аэропорта имени Имама Хомейни из-за "технических проблем" потерпел крушение украинский лайнер Boeing 737 со 167 пассажирами и девятью членами экипажа на борту. Все они погибли.