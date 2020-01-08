Рухани: мы вытесним США из региона

Президент Ирана Хасан Рухани заявил на заседании правительства, что Исламская Республика вытеснит Иран из региона.

"Одна из целей США - посеять страх и рознь как внутри Ирана, так и на региональном уровне, вбить клин между Ираном и Ираком, и помешать освобождению региона от интервентов и террористов. К счастью, все эти цели провалились", - цитирует его Тренд.

Напомним, сегодня ночью Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двум военным базам, используемым США. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана отметили, что нанесли по военной базе "Айн-аль-Асад" не менее 35 ударов.