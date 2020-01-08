К 2021 году в ясли смогут ходить все дети в КЧР

Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) до 2021 года полностью решат проблему очередей в ясли для детей до трех лет, - сообщила министр образования и науки республики Инна Кравченко.

"По состоянию на 12 декабря 2019 года число очередников в детские ясли детей в возрасте до трех лет – 359 человек. Реализация проекта "Демография" позволит до 2021 года полностью обеспечить всех нуждающихся местами в детские ясли", - сказала Кравченко, передает ТАСС.

Уже ведется строительство двух объектов "школа - детский сад" на 400 дошкольных мест, 11 пристроек ясельных корпусов к функционирующим дошкольным образовательным организациям на 960 мест. Общее число строящихся дошкольных мест - 1360 (13 объектов), - поведала министр.