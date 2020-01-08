Мировые авиакомпании отказываются от полетов над Ираном и Ираком

Соединенные Штаты запретили гражданским самолетам совершать полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами. Об этом говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации США (FAA, Federal Aviation Administration) в социальной сети Twitter.

В сообщении регулятора причиной введения ограничений названо "усиление военной активности и политической напряженности на Ближнем Востоке", что создает угрозу для полетов американских гражданских перевозчиков в связи с возможностью ошибок при идентификации лайнеров. При этом в FAA заверили, что следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

По данным агентства Reuters, крупные авиакомпании уже отреагировали на решение FAA и начали изменять маршруты полетов своих лайнеров так, чтобы избежать пролета над Ираном и Ираком. Однако, по данным сервиса Flightradar 24, в воздушном пространстве обеих стран до сих пор находятся десятки самолетов иностранных авиакомпаний, в том числе российских "Аэрофлота", "Уральских авиалиний", "Международных авиалиний Украины", Turkish Airlines, Qatar Airways, Emirates, flyDubai, Air India, Etihad и других.

Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. "В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского залива для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме агентства. Чуть позже пресс-служба Росавиации подтвердила, что ведомство направило авиакомпаниям такую рекомендацию.

К настоящему времени все перелеты над территориями Ирана и Ирака приостановила также французская Air France. "Мы приостанавливаем перелеты над территориями Ирана и Ирака", - отметили в пресс-службе компании, уточнив, что такое решение было принято в связи с последними событиями на Ближнем Востоке.

Кроме того, полеты над воздушным пространством Ирака и Ирана исключила крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astanа. "Авиакомпания Air Astana приняла решение об изменении маршрута следования из Алматы и Нур-Султана в Дубай, исключив полеты над воздушным пространством Ирака и Ирана", - говорится в распространенном пресс-релизе компании.

В Air Astana пояснили также, что время полета из Алма-Аты в Дубай и из Дубая в Алма-Ату увеличится на 20 и 10 минут соответственно. Время в пути из Нур-Султана в Дубай и из Дубая в Нур-Султан вырастет на 55 и 35 минут.

Напомним, сегодня ночью Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двум военным базам, используемым США. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано было якобы больше десятка ракет.

Утром у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни из-за "технических проблем" потерпел крушение украинский лайнер Boeing 737 со 167 пассажирами и девятью членами экипажа на борту. Все они погибли.