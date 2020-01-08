Главная » Новости

США готовы соблюдать запрет на разрушение в Иране культурных объектов

США готовы соблюдать запрет на разрушение в Иране культурных объектов

Соединенные Штаты в случае конфликта с Ираном готовы соблюдать законы, которые запрещают атаки на культурные объекты. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп.

"Если таков закон… Мне нравится соблюдать закон. Но они убивают наших людей, они взрывают наших людей, а мы должны быть очень бережны с их культурным наследием. Но я согласен на это", - цитирует его РИА Новости. 

При этом глава Белого дома добавил, что Иран столкнется с серьезными последствиями, если сделает что-то, что он не должен делать.

1410 просмотров




Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!