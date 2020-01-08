США готовы соблюдать запрет на разрушение в Иране культурных объектов

Соединенные Штаты в случае конфликта с Ираном готовы соблюдать законы, которые запрещают атаки на культурные объекты. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп.

"Если таков закон… Мне нравится соблюдать закон. Но они убивают наших людей, они взрывают наших людей, а мы должны быть очень бережны с их культурным наследием. Но я согласен на это", - цитирует его РИА Новости.

При этом глава Белого дома добавил, что Иран столкнется с серьезными последствиями, если сделает что-то, что он не должен делать.