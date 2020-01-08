Первый канал убрал из сетки вещания шоу с участием Загитовой

Из программы передач Первого канала на 8 января исчезла трансляция ледового шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств", главную роль в котором исполняет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Изначально показ шоу был запланирован на 17:30, однако теперь в сетке вещания трансляция отсутствует.

Согласно обновленной сетке, канал будет транслировать "Угадай мелодию" и "Кто хочет стать миллионером".

Напомним, ледовое представление "Спящая красавица. Легенда двух королевств" проходило во дворце спорта "Мегаспорт" с 25 декабря и завершилось 7 января. В нем также принимали участие пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные призеры чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.