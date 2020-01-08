Токаев потребовал обеспечить безопасность диппредставительств Казахстана на Ближнем Востоке

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев заявил о необходимости обеспечить безопасность казахстанских диппредставительств и их персонала на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующее поручение глава государства озвучил на совещании по ситуации в регионе Персидского залива. Особое внимание будет уделено вопросам социально-экономического развития и укреплению оборонного потенциала Казахстана в условиях обострения международной ситуации.

Выразив обеспокоенность по поводу резкой эскалации ситуации на Ближнем Востоке, Токаев обратил внимание на то, что оздоровлению обстановки послужила бы максимальная сдержанность всех вовлеченных сторон, применение дипломатических методов и средств, прежде всего посредством ООН, а также путем двусторонних контактов и переговоров.