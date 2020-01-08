Нурмагомедов поддержал борьбу с пожарами в Австралии

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов призвал молиться за Австралию. Таким образом спортсмен отреагировал на ситуацию с лесными пожарами в этой стране.

"Молитесь за Австралию", - говорится на постере, опубликованном на странице Нурмагомедова в социальной сети Instagram.

На постере изображен пожарный, обнимающий коалу и кенгуру. Также на странице опубликовано фото реального кенгуру, на фоне которого бушует пламя.

Напомним, Австралия страдает от стихии уже на протяжении несколько месяцев. С начала сентября пожары уничтожили около 8 млн га леса. Из-за катастрофы, по разным оценкам, погибло от 0,5 млрд до 1,2 животных, в том числе кенгуру, коалы, сумчатые летяги, какаду и другие.