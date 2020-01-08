На борту рухнувшего в Иране самолета были граждане семи стран

Среди пассажиров разбившегося под Тегераном украинского самолета Boeing 737 были граждане семи стран.

Как отмечается, на борту упавшего лайнера находилось два украинца и около 13 членов экипажа из Украины, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

По его данным, также на борту самолета находились граждане Ирана (71 человек), Канады (73), Швеции (8), Афганистана (6), Германии (4) и Великобритании (3).

Напомним, что самолет разбился через 2 минуты после взлета, в 5:44 по московскому времени. В первые же секунды полета у него загорелся один из двигателей, пламя перекинулось на корпус, после чего пылающий Boeing 737 ударился о землю и распался на мелкие части.