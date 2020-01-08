Возле АЭС "Бушер" в Иране произошло два землетрясения

Сегодня утром вблизи атомной электростанции "Бушер" в Иране произошло два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Геологической службы США.

Подземные толчки были зафиксированы в 02:20 и 03:19 (05:20 и 06:19 мск). Епицентр первого землетрясения находился в 10 км от города Боразжан, а второго - на расстоянии 17 км.

В геослужбе также отметили, что АЭС "Бушер" находится в 48 км от зафиксированных подземных толчков.