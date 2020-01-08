Руководство Казахстана посоветовало не покупать билеты авиакомпании Bek Air

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рекомендовало временно отказаться от покупки билетов авиакомпании Bek Air. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с приостановлением сертификата эксплуатанта авиакомпании Bek Air на неопределенный срок рекомендуем гражданам временно воздержаться от покупки билетов на рейсы авиакомпании "Бек Эйр", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс из Алматы в Нур-Султан, потерял высоту при взлете, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. На борту самолета находилось 98 человек, включая пять членов экипажа. В результате погибло 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены.