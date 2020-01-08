Военных США в Ираке предупредили об атаке Ирана заранее?

Как сообщили американские СМИ, военные США на иракской авиабазе «Айн-аль-Асада», скорее всего, были заранее предупреждены о ракетном обстреле со стороны ВС Ирана, и именно поэтому никто из них не пострадал.

Так, эксперты ЦРУ рассказали телеканалу NBC, что США использует специальную систему оповещения, отслеживающую все ракетные запуски, она состоит из множества спутников и наземных РЛС.

Эта система должна была заранее засечь запуск ракет в Иране и предупредить военных на «Айн-аль-Асаде», что ракеты нацелены именно на них.

По американской версии, жертв обстрела авиабазы нет, иранские ракеты смогли уничтожить всего один самолет, стоявший в ангаре.

В то же время, иранское телевидение заявило о 80 убитых американских военных.