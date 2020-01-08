Озвучено гражданство жертв крушения украинского «Боинга»

Управление ЧС Ирана сообщило, что уже установлен предварительный список жертв авиакатастрофы, произошедшей с украинским рейсом PS752 по Тегераном.

По данным ведомства, из 167 пассажиров большинство были гражданами Ирана.

Напомним, что самолет разбился через 2 минуты после взлета, в 5:44 по московскому времени. В первые же секунды полета у него загорелся один из двигателей, пламя перекинулось на корпус, после чего пылающий Boeing 737 ударился о землю и распался на мелкие части.

Не выжил никто.