Зеленский экстренно летит из Омана на Украину после катастрофы в Иране

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, Владимир Зеленский прервал свой визит в Оман.

Представители Администрации украинского президента уточнили, что поездка экстренно завершена в связи с утренней катастрофой рейса PS752 Тегеран-Киев в Иране.

После того, как катастрофа была подтверждена и стало известно, что в ней не выжил ни один из 167 пассажиров и 9 членов экипажа, Зеленский принял решение немедленно вылететь из Омана на Украину.