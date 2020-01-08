Главная » Новости

Зеленский экстренно летит из Омана на Украину после катастрофы в Иране

Зеленский экстренно летит из Омана на Украину после катастрофы в Иране

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, Владимир Зеленский прервал свой визит в Оман.

Представители Администрации украинского президента уточнили, что поездка экстренно завершена в связи с утренней катастрофой рейса PS752 Тегеран-Киев в Иране.

После того, как катастрофа была подтверждена и стало известно, что в ней не выжил ни один из 167 пассажиров и 9 членов экипажа, Зеленский принял решение немедленно вылететь из Омана на Украину.

3945 просмотров




Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!