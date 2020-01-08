Летевший из Ирана на Украину самолет загорелся в воздухе

Пресс-служба тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни сообщила первую официальную версию авиакатастрофы украинского Boeing 737, разбившегося через две минуты после взлета.

По данным аэропорта, у самолета в первые же секунды полета загорелся один из двигателей. Лайнер упал из-за отказа двигателя после возгорания, пилоты не смогли посадить его в экстренных условиях, сообщает IRNA.

Напомним, что авиакатастрофа произошла в 5:44 по московскому времени недалеко от тегеранского аэропорта. По имеющейся информации, на борту находились 167 пассажиров. Лайнер загорелся в воздухе и с силой ударился о землю, распавшись на мелкие части, не выжил никто.