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Иран насчитал 80 жертв своей мести среди военных США

Иран насчитал 80 жертв своей мести среди военных США

Иранское телевидение со ссылкой на собственные источники в Ираке, опубликовало данные о жертвах ночного обстрела американской авиабазы «Айн-аль-Асад» со стороны ракетных войск Ирана.

Согласно этой информации, в результате ракетной атаки Ирана на базе США погибли 80 военнослужащих.

Американские источники, в свою очередь, утверждают, что в местах падения иранских ракет на базе не было людей и ни один американец в ходе обстрела не пострадал. Был уничтожен всего один самолет, стоявший в ангаре.

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