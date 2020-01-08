Опубликовано видео иранской атаки на базу США (ВИДЕО)
Телеканал Press TV опубликовал на своем аккаунте в Twitter видеозапись, на которой запечатлены запуски иранских ракет, нацеленных на военную база США «Айн-аль-Асад» в Ираке.
На видео можно видеть, как в ночном небе светятся работающие двигатели ракет, также заснят момент взлета одной из ракет с земли, из пусковой установки.
🔴 🇮🇷 JUST IN 🇮🇷 🔴— Press TV (@PressTV) January 7, 2020
PRESS TV EXCLUSIVE
First #IRGC footage emerges showing #Iran missiles targeting #AinAlAssad airbase in #Iraq in response to General #Soleimani's assassination.#GeneralSoleimani #DecisiveResponse #SoleimaniAssassination pic.twitter.com/vpXA0HvLXG
Отметим, что атака на американскую базу была совершена в то же время суток, когда войска США бомбардировали аэропорт Багдада, убив генерала Касема Сулеймани. На данный момент о жертвах среди американских военных ничего неизвестно, сообщается лишь об одном уничтоженном самолете в ангаре.
Вестник Кавказа
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