Опубликовано видео иранской атаки на базу США (ВИДЕО)

Телеканал Press TV опубликовал на своем аккаунте в Twitter видеозапись, на которой запечатлены запуски иранских ракет, нацеленных на военную база США «Айн-аль-Асад» в Ираке.

На видео можно видеть, как в ночном небе светятся работающие двигатели ракет, также заснят момент взлета одной из ракет с земли, из пусковой установки.

Отметим, что атака на американскую базу была совершена в то же время суток, когда войска США бомбардировали аэропорт Багдада, убив генерала Касема Сулеймани. На данный момент о жертвах среди американских военных ничего неизвестно, сообщается лишь об одном уничтоженном самолете в ангаре.