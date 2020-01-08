Украинский Boeing с двумя сотнями человек на борту рухнул под Тегераном (ФОТО, ВИДЕО)

Фото из твиттер-аккаунта @Iranian_RCS

Иранские СМИ сообщили о падении сегодня утром в Тегеране пассажирского самолета Boeing 737, летевшего из Ирана на Украину. По последним данным, на борту находилось порядка 180 человек.

Авиакатастрофа произошла недалеко от тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. Согласно формулировкам иранских источников, она случилась «по техническим причинам». Глава аэропорта уточнил, что самолет разбился вскоре после взлета, пишет Tasnim.

В соцсетях уже появились записи с фото и видео крушения украинского самолета.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 8, 2020

Министерство авиации Ирана уточнило РИА Новости, что на борту, помимо экипажа, находились 167 пассажиров. Опубликованные кадры с места авиакатастрофы, на которых можно видеть, что самолет рассыпался на мелкие обугленные обломки, свидетельствуют, что никто не выжил, это подтверждают сообщения иранского телевидения.

تصاویر دیگری از محل سقوط #هواپیمای_اکراینی و عملیات جست‌وجو و نجات امدادگران هلال‌احمر pic.twitter.com/hFBx501cVf — هلال احمر ایران (@Iranian_RCS) January 8, 2020

Данные сервиса Flightradar показывают, что рейс PS752 покинул аэропорт в 5:42 по московскому времени, а исчез с радаров уже через 2 минуты, то есть разбился буквально в первые минуты полета.

Схема авиакатастрофы по информации Flightradar.