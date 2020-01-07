Иран атаковал объекты США на севере Ирака

В Ираке подверглись ракетной атаке несколько военных объектов США. Об этом сообщил источник в американской администрации.

По его словам, в результате ракетного удара пострадал американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака, а также авиабаза Айн аль-Асад на западе страны.

Ответственность за ракетный удар по авиабазе взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана. "КСИР подтверждает нанесение удара по американской авиабазе Эйн-аль-Асад в Ираке десятками ракет", - поведал телеканал Press TV в Twitter.

Позже американский чиновник подтвердил факт атаки на военную базу, добавив при этом, что информация о пострадавших или об ущербе в результате атаки на данный момент не поступала.

Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в силовых структурах Ирака сообщил, что по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы американские военнослужащие, были выпущены ракеты.

Напомним, генерал Сулеймани погиб в ночь на 3 января после американского ракетного удара вблизи аэропорта в Багдаде. Пентагон сообщил, что этот удар был выполнен по личному указанию президента США Дональда Трампа с целью "оборонительных действий". США уверены, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке.

Президенту США Дональду Трампу об ударах по американским объектам в Ираке уже доложили. Об этом сообщила его пресс-секретарь Стефани Гришэм. "Мы в курсе сообщений о нападениях на объекты США в Ираке. Президента проинформировали, он внимательно отслеживает ситуацию и консультируется со своей командой по нацбезопасности", - сказала она.