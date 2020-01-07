В Аджарии легковушка сорвалась с обрыва, погиб человек

В Аджарии в результате ДТП погиб человек, сообщает местное телевидение.

Трагедия произошла в селе Горджоми, в результате ДТП легковой автомобиль упал с обрыва. Погиб молодой мужчина, пострадал еще один.

Бригада скорой помощи доставила его в больницу. По словам врачей, у пациента многочисленные переломы.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело, виновному грозит до семи лет лишения свободы, передает Спутник-Грузия.