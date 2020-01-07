Путин прибыл в Турцию для запуска "Турецкого потока"

Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул, где завтра проведет встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, главы двух государств примут участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".

В пресс-службе российского лидера сообщили, что рабочая программа намечена на 8 января.

По информации пресс-службы Кремля, Путин и Эрдоган обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и также коснутся международной повестки, включая Сирию, Иран и Ливию, передает РИА Новости.