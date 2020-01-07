Путин подарил Большой мечети Дамаска Коран XVII века
Президент России Владимир Путин в рамках визита в Сирию посетил Большую мечеть Дамаска.
Во время экскурсии по мечети Путину показали одну из самых главных святынь - голову Иоанна Крестителя, которую почитают как христиане, так и мусульмане.
В свою очередь, российский лидер оставил на память о своем визите Коран XVII века.
Кроме того, президент провел встречу с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X. Владыка подчеркнул, что если бы не помощь российских военных, то на сегодняшний день в мечети могли бы находиться лидеры какой-нибудь террористической группировки, передает РИА Новости.
Вестник Кавказа
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