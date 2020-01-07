Путин подарил Большой мечети Дамаска Коран XVII века

Президент России Владимир Путин в рамках визита в Сирию посетил Большую мечеть Дамаска.

Во время экскурсии по мечети Путину показали одну из самых главных святынь - голову Иоанна Крестителя, которую почитают как христиане, так и мусульмане.

В свою очередь, российский лидер оставил на память о своем визите Коран XVII века.

Кроме того, президент провел встречу с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X. Владыка подчеркнул, что если бы не помощь российских военных, то на сегодняшний день в мечети могли бы находиться лидеры какой-нибудь террористической группировки, передает РИА Новости.