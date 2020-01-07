В ООН осудили невыдачу визы Зарифу

В ООН осудили решение Вашингтона отказать в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который должен был принять участие в заседании Совета Безопасности международной организации.

Представитель генсека ООН заявил, что США должны выполнять визовые обязательства страны пребывания ООН, передает ТАСС.

Напомним, отказ в выдаче визы Зарифу источник в официальных структурах США объяснил эскалацией напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.