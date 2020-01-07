Фото с автографом Загитовой выставили на продажу

Фото российской олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой с ее автографом выставлено на продажу на одной из торговых интернет-площадок.

По словам жителя Москвы, продающего фото, Загитова расписалась на снимке во время турнира Rostelecom Cup 2018. Цена лота составляет 15 тыс рублей, передает championat.com.

Напомним, 3 декабря 17-летняя Загитова в прямом эфире объявила о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и серебряным призером в командных соревнованиях.