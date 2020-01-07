Паблик в Instagram продает одежду с символикой армянской террористической организации

В соцсети Instagram появилась страница онлайн-продажи одежды под названием "A.S.A.L.A. - Бренд с историей", создатели которой предлагают подписчикам приобрести одежду с символикой армянской террористической организации.

На странице опубликованы фотографии маек, футболок, толстовок с изображением символики ASALA и с фотографиями членов организации. На многих фото члены организации изображены с оружием в руках и в камуфляжной форме.

В частности, подписчикам предлагается приобрести одежду с изображением Монте Мелконяна, известного жестокостью по отношению к мирным азербайджанцам в Нагорном Карабахе.

К одежде пришиты ярлыки "Произведено в Армении", продажа продукции осуществляется онлайн. На странице указан телефон, принадлежащий одному из российских мобильных операторов, доставка товаров осуществляется по всей территории РФ.

Армянская секретная армия освобождения Армении (ASALA) является военизированной террористической организацией, действовавшей с 1975 года до начала 1990-х. В середине 1980-х годов организация была признана террористической Госдепартаментом США.

Организацию также подозревают в причастности к теракту в Московском метрополитене 8 января 1977 года. В результате взрыва, прогремевшего на перегоне между станциями "Измайловская" и "Первомайская", погибли 7 человек, еще 37 пострадали. Следствие признало виновными в теракте армянских националистов Степана Затикяна, Акопа Степаняна и Завена Багдасаряна.

От рук членов организации в общей сложности погибло 46 человек, еще 299 были ранены.

Осуществлять продажу одежды с символикой ASALA – практически тоже самое, что распространять продукцию с символикой запрещенной в России организации ИГИЛ. А приобретать подобную продукцию - значит выражать солидарность с экстремистской националистической идеологией террористов.