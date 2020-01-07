Макгрегор может приехать в Москву ради реванша с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в будущем может согласиться провести матч-реванш с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым в Москве. Об этом сообщают источники со ссылкой на тренера ирландца Оди Аттара.

При этом Аттар отметил, что в настоящий момент говорить о реванше рано, так как Макгрегор будет биться с Дональдом Серроне, а Нурмагомедов – с Тони Фергюсоном.

"Это очень важные поединки для бойцов. Но почему бы не провести в будущем реванш в Москве? Конора любят в России, понятно, что и Хабиб очень популярен", - приводит terrikon.com слова тренера Макгрегора.

Напмоним, поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в 2018 году и завершился победой россиянина удушающим приемом.