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Самый юный ди-джей в мире сыграет в Тбилиси 18 января

Самый юный ди-джей в мире сыграет в Тбилиси 18 января

Самый молодой в мире ди-джей, 15-летний житель Милана Федерико Гарденги (Federico Gardenghi), впервые сыграет в Тбилиси. Его ждут в клубе Art Hall Venue 18 января, рассказали организаторы.

Федерико Гарденги - школьник и восходящая звезда тек-хауса. Впервые перед большой аудиторией он выступил в возрасте 7 лет, а в 9 лет он сыграл с легендарным британским ди-джеем Карлом Коксом на Ибице. Сразу после этого Федерико оказался одним из самых востребованных ди-джеев в Европе, пишет "Новости-Грузия".

В Тбилиси вместе с итальянским ди-джеем выступят грузинские артисты Jino Dollini, Sound Stuff и Roma J.

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