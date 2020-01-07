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Эрдоган и Джонсон обсудили обострение на Ближнем Востоке

Эрдоган и Джонсон обсудили обострение на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которого обсудил напряженность между США и Ираном, а также ситуацию в Ливии и Сирии. Об этом сообщил источник в администрации турецкого лидера.

"Наш президент провел телефонные переговоры с Борисом Джонсоном. В ходе разговора стороны обсудили региональные и международные вопросы, в частности, напряженность между США и Ираном, а также развитие ситуации в Сирии и Ливии ", - приводит РИА Новости сообщение источника.

Напомним, 3 января американским ракетным ударом в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани, после чего иракский парламент заявил о нарушении своего суверенитета, разорвал соглашение о размещении на своей территории войск международной антитеррористической коалиции и потребовал вывода иностранных сил.

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