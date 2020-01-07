На границе с Арменией убит азербайджанский военнослужащий

В Газахском районе Азербайджана на границе с Арменией погиб азербайджанский военнослужащий, сообщили в Госпогранслужбе Азербайджана.

"Сегодня в 14.56 (13.56 по мск) в результате снайперского выстрела в направлении села Гушчу-Айрым Газахского района был убит военнослужащий-пограничник Фарзали Фарзалиев. Начальник Госпогранслужбы генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие должностные лица находятся на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в Минобороны Армении заявили, что огонь был предупредительный, передает РИА Новости.