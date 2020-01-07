Турецкие военные прибыли в Ливию

Первая группа турецких военных уже прибыла в Триполи, заявил командующий силами поддержи операции "Вулкан гнева" Насер Аммар.

"Наши силы могут нанести большой урон ливийской армии после прибытия первой части турецких сил в Триполи", - отметил военный.

Он подчеркнул, что силы правительства национального согласия (ПНС) теперь способны сбивать самолеты Ливийской национальной армии, которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар. Аммар добавил, что поддержка турецких войск дает возможность авиации ПНС проводить операции.

"Отныне никаких комплиментов не будет", - приводит РИА Новости слова турецкого военачальника.