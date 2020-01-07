США грозят Ираку санкциями и дислокацией B-52

Сегодня иракские СМИ сообщили, что США, игнорируя требования властей Ирака по выводу иностранных войск из страны, вознамерились построить к западу от Багдада аэродром для стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress. Объект будет возведен на месте действующей военно-воздушной базы, где дислоцированы военнослужащие США. Варианты развития ситуации в Ираке анализирует обозревать "Вестника Кавказа" Мамикон Бабаян.

Два дня назад парламент Ирака на экстренном заседании принял резолюцию, в которой обязал правительство положить конец военному присутствию всего иностранного военного контингента на территории страны. План с временным графиком вывода войск предложил премьер-министр республики Адиль Абдул-Махди. Решение было обусловлено ракетно-бомбовым ударом в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит генерал элитного иранского военного подразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

По мнению иракских парламентариев, из-за действий американских властей на Ближнем Востоке вновь может разгореться очаг нестабильности, поскольку погибший генерал Сулеймани внес значительный вклад в ликвидацию террористических ячеек на территории Ирака, а также пользовался уважением среди граждан республики. Более того, проведение каких-либо военных операций, в том числе нанесение ракетно-бомбовых ударов, без согласования с руководством Ирака нарушает суверенитет государства и угрожает сломать хрупкое равновесие между политическими силами республики.

Вашингтон незамедлительно отреагировал на решение иракского парламента, пригрозив санкциями. Президент США Дональд Трамп посчитал нужным напомнить, что в случае вывода американских войск Багдад должен оплатить все расходы американского военного присутствия, в том числе строительство дорогостоящей авиабазы, хотя решение о военном вторжении и пребывании на территории Ирака Вашингтон принимал единолично.

Региональная политика США отвечает их целям на Ближнем Востоке – усиление собственного и снижение иранского влияния. Война в Сирии и Ираке против терроризма заметно ослабила американские позиции. В этом противостоянии значительных успехов достигли Россия, Турция и Иран, который попутно укрепил свое влияние в Ираке. Ближайшими региональными союзниками США остаются Израиль и монархии Персидского залива, а политический вектор развития, которым руководствуется Багдад, не удовлетворяет Вашингтон. Трамп неоднократно призывал иракцев выступать против присутствия Ирана в их стране. Белый дом возмущает возможность открытого вмешательства проиранских политических объединений в подавление протестных движений в Ираке.

Руководство Ирака справедливо опасается риска переноса вражды США с Ираном на иракскую землю. Поддерживаемые Ираном группы уже предупредили о возможном проведении актов агрессии в отношении американского военного контингента на территории Ирака. Однако Багдад не может допустить противостояния между сторонниками иранского присутствия в Ираке (блок Ас-Садра, блок ФАТХ, а также партия Аль-Малики) и частью иракской общественности, лояльной к американской политике. Эскалация ситуации в республике невыгодна руководству Ирака, рассчитывающего стать участником перспективного транспортного проекта "Север-Юг", который уже реализуется и свяжет Россию, Азербайджан и Иран единой дорожной инфраструктурой.

Сейчас Соединенные Штаты стоят перед выбором: либо полный вывод военного контингента, либо переход к бессрочной оккупации части территорий Ирака. Вполне вероятно, что Вашингтон выберет второй сценарий, поскольку вывод внушительного контингента -дорогостоящая и неоправданная с точки зрения геополитики операция, а поддерживать дислоцируемые в республике войска куда проще, если не принимать во внимание уязвимость путей снабжения сил США в Ираке.

Американские базы способны выдерживать прямые атаки, и американцам под силу поддерживать присутствие США на территории Ирака с минимальными финансовыми и людскими затратами. Достаточно воздушных перебросок сил, что уже сделал Вашингтон, направив под предлогом охраны посольства в Багдаде в Ирак 100 морских пехотинцев и 750 спецназовцев базирующейся в Кувейте 82-й воздушно-десантной бригады. Возможно, будет осуществляться и политическое давление на новый состав кабинета министров, когда Абдул-Махди уйдет в отставку.

Если перенос противостояния США с Ираном на иракскую землю все же осуществиться, то положение оккупационных войск станет предельно неустойчивым. Вашингтон будет вынужден значительно активизировать воздушную разведку западных и юго-западных провинций Ирака, а также значительно увеличить число ударных БПЛА, держа их постоянной боеготовности. Граждане США, Канады, Великобритании и ряда других стран будут находиться в зоне риска, поскольку осуществить экстренную полномасштабную эвакуацию физически будет невозможно.