Помпео: Иран подрывает мирный процесс в Афганистане

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Иран активно работает над подрывом мирного процесса в Афганистане.

"В Афганистане есть аспект конфликта, который заслуживает большего внимания. Это вовлеченность туда Исламской Республики Иран… Иран сегодня активно работает над тем, чтобы подорвать мирный процесс, продолжая свои давние повсеместные усилия по поддержке находящихся там вооруженных группировок", - отметил глава Госдепа.

По словам Помпео, Тегеран сотрудничает с запрещенным в России движением "Талибан" и связанными с ним группировками, передает РИА Новости.