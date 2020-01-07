Музыка Чайковского и Пьяццоллы прозвучит на сцене театра оперы и балета Тбилиси

На сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили 12 января состоится концерт оркестра Opera Camerata.

В рамках концерта будут исполнены произведения аргентинского музыканта и композитора Астора Пьяццоллы и выдающегося русского композитора Петра Чайковского.

Кроме того, в новогодние праздники на сцене Театра им. З. Палиашвили с 11 по 18 января состоятся премьерные показы балета "Щелкунчик".

Над хореографией спектакля работали Алексей Фадеев и Нино Ананиашвили, а в качестве дирижера перед зрителями предстанет Папуна Гваберидзе, передает Спутник-Грузия.