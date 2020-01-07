Мелкумян раскритиковал заявление Паниняна о ВВП Армении

Депутат парламента Армении от партии "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян осудил противоречивое заявление премьер-министра Никола Пашиняна о росте в Армении ВВП на душу населения.

"Касаясь поста премьер-министра в «Facebook», я сделаю несколько замечаний. Прежде всего, почему мы должны заявлять, что опережаем Азербайджан, а затем вносить корректировки, если это не так? Таким образом, один из трех показателей был явной дезинформацией, поэтому то же самое в ближайшее время он может сказать и в отношении Грузии – вновь уточнить или опровергнуть информацию", - отметил парламентарий.

Мелкумян добавил, что нельзя делать подобных заявлений, если не имеется официально подтверждающих это опубликованных данных.

Депутат также обратил внимание на то, что показатель ВВП на душу населения надо рассматривать вместе с прочими факторами экономического роста.

"Рост ВВП должен влиять на уровень жизни населения. Безработица в Грузии составляет 12%, в Азербайджане – 5%, в Армении – 15,7%. Бедность в Армении также самая высокая. Судите сами", - приводит news.am слова депутата.