Путин встретился с Асадом в Дамаске

Президент России Владимир Путин прибыл в Дамаск, где провел встречу со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин из аэропорта направился в командный пункт российской группировки войск в Сирии, где его ожидал Асад.

"Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны", - сообщил Песков.

Путин отметил, что на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности пройдено огромное расстояние.

По пути из аэропорта в командный пункт Путин проехал по улицам Дамаска. После этого российский лидер заявил, что в сирийской столице "невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни".

В свою очередь, Асад поблагодарил Путина за визит и выразил признательность за помощь Москвы в борьбе с терроризмом и восстановлении Сирии.

В рамках визита в Сирию Путин посетит еще несколько объектов, передает РИА Новости.