Путин встретился с Асадом в Дамаске
Президент России Владимир Путин прибыл в Дамаск, где провел встречу со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Путин из аэропорта направился в командный пункт российской группировки войск в Сирии, где его ожидал Асад.
"Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны", - сообщил Песков.
Путин отметил, что на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности пройдено огромное расстояние.
По пути из аэропорта в командный пункт Путин проехал по улицам Дамаска. После этого российский лидер заявил, что в сирийской столице "невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни".
В свою очередь, Асад поблагодарил Путина за визит и выразил признательность за помощь Москвы в борьбе с терроризмом и восстановлении Сирии.
В рамках визита в Сирию Путин посетит еще несколько объектов, передает РИА Новости.
Вестник Кавказа
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