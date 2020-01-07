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Поклонская: критиковать "Матильду" было неправильно

Поклонская: критиковать &quot;Матильду&quot; было неправильно

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская призналась, что была неправа, когда обрушилась с критикой на нашумевший фильм Алексея Учителя "Матильда".

Парламентарий добавила, что сейчас не стала бы говорить вслух "о личном".

По словам Поклонской, в политике человек должен проявлять гибкость и творчество, а не выносить обвинительное заключение напрямую, как она это делала, когда занимала пост прокурора Крыма.

"С учетом того что я еще смешала свое личное отношение, то, о чем я говорить уже лично не буду сейчас с учетом полученного опыта. Есть вещи, которые не нужно транслировать. Это духовные вещи, которые нужно беречь", - приводит РИА Новости слова Поклонской.

 

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Вестник Кавказа

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