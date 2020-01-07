Гражданам Украины усложнят Шенген

Гражданам Украины с 2021 года для въезда в Шенгенскую зону придется проходить дополнительную проверку, сообщает "Обозреватель".

Уточняется, что изменения вызваны запуском системы авторизации въезда в Шенгенскую зону, которая будет действовать для стран, жители которых освобождены от визовых требований.

Авторизация в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS) будет обязательной для всех, кто намерен посетить страны Шенгенской зоны. Ее стоимость составить 7 евро для граждан в возрасте от 18 до 70 лет. Для остальных процедура будет бесплатной.

Для авторизации также необходимо будет заполнить онлайн-анкету не позднее, чем за 96 часов до вылета.

Нововведение, помимо граждан Украины, также коснется канадцев и британцев, сообщает издание.

На сегодняшний день для граждан Украины, посещающих Евросоюз, в течение 90 суток действует безвизовый режим при предъявлении биометрического паспорта. Экс-президент страны Петр Порошенко неоднократно называл это достижение одним из главных итогов своего пребывания у власти. Однако данная форма безвиза не дает права на трудоустройство или учебу, передает РИА Новости.