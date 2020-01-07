Абдельмахди и Столтенберг договорились о мире

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдельмахди в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил шаги, которые необходимо предпринять для предотвращения крупного вооруженного конфликта в регионе.

Об этом сообщили в пресс-службе иракского кабмина.

Телефонный звонок состоялся на фоне обострения ситуации в регионе после убийства 3 января в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

"Стороны обсудили сложившийся кризис и развитие угрозы безопасности, а также усилия по предотвращению войны в регионе и деэскалации напряженности", - отметили в пресс-службе.

Абдельмахди подчеркнул, что высоко ценит уровень сотрудничества иракского руководства с НАТО, которое заключается в сбалансированных отношениях. Он также подтвердил позицию правительства и иракского парламента по присутствию иностранного военного контингента на территории Ирака и решение иракских властей потребовать вывести контингент из страны.

В свою очередь, Столтенберг подчеркнул значение развития отношений между альянсом и Ираком, а также выразил готовность сотрудничать с Багдадом в борьбе с терроризмом, передает РИА Новости.