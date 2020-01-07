В ЛДПР объяснили раздачу денег в центре Москвы

Глава ЛДПР Владимир Жириновский всегда готов материально помогать нуждающимся, заявили в пресс-службе фракции. Такими словами в партии прокомментировали раздачу депутатом денег на Красной площади. В воскресенье политик вручал прохожим тысячерублевые купюры и чебуреки, при этом обращаясь к "детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам".

В ЛДПР считают, что СМИ исказили информацию.

"Они вырвали из контекста крошечный фрагмент видео, в котором Владимир Жириновский в шутливой манере общается с окружающими. Несмотря на то, что даже в этом эпизоде нет ни одного недовольного или обиженного человека, эти СМИ преподнесли событие как якобы вызвавшее возмущение у граждан, что, конечно, абсолютно не соответствует действительности", - сообщается в телеграм-канале Жириновского.