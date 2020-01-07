Власти Австралии истребят тысячи верблюдов

Австралийские власти истребят тысячи верблюдов, так как животные потребляют слишком много воды, необходимой для тушения пожаров. Кампания по отстрелу животных начнется 8 января.

Операция по уничтожению парнокопытных продлится пять дней, сообщают СМИ. Тела убитых верблюдов сожгут или похоронят. Также причиной решения уничтожить животных стали опасения по поводу выбросов парниковых газов — парнокопытные выделяют около одной тонны углекислого газа в год, а популяция верблюдов в стране удваивается каждые девять лет, поэтому ее необходимо регулировать.

При этом сотрудники пожарной службы Австралии проводят компанию по спасению животных, пострадавших в результате пожаров, передает ТАСС.