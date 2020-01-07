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Власти Австралии истребят тысячи верблюдов

Власти Австралии истребят тысячи верблюдов

Австралийские власти истребят тысячи верблюдов, так как животные потребляют слишком много воды, необходимой для тушения пожаров. Кампания по отстрелу животных начнется 8 января.

Операция по уничтожению парнокопытных продлится пять дней, сообщают СМИ. Тела убитых верблюдов сожгут или похоронят. Также причиной решения уничтожить животных стали опасения по поводу выбросов парниковых газов — парнокопытные выделяют около одной тонны углекислого газа в год, а популяция верблюдов в стране удваивается каждые девять лет, поэтому ее необходимо регулировать.

При этом сотрудники пожарной службы Австралии проводят компанию по спасению животных, пострадавших в результате пожаров, передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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