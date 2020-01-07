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В результате давки на похоронах Сулеймани погибли более 30 человек

В результате давки на похоронах Сулеймани погибли более 30 человек

На юго-востоке Ирана в городе Керман на похоронах генерала Касема Сулеймани, убитого в Багдаде в результате ракетного удара США, произошла давка.

По информации СМИ, в результате давки погибли 35 человек, еще 48 пострадали. Позже государственное телевидение Ирана сообщило о 32 погибших и 190 пострадавших.
Давка произошла из-за большого количества участников шествия, которые приехали, чтобы попрощаться с генералом.
В связи с трагедией захоронение тела Сулеймани решено отложить, пишет РБК.

Напомним, генерал Сулеймани погиб в ночь на 3 января после американского ракетного удара вблизи аэропорта в Багдаде. Пентагон сообщил, что этот удар был выполнен по личному указанию президента США Дональда Трампа с целью "оборонительных действий". США уверены, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке.

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