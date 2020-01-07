Могилы знатных римлян раскопали в Великобритании

В Великобритании на месте возведение новой школы в графстве Сомерсет были обнаружены более 50 захоронений времен Римской Британии. Об этом сообщает газета Guardian.

Находка, по словам археологов, позволяет установить детали похоронных обрядов жителей юго-запада Великобритании после римского завоевания.

По словам курирующего раскопки археолога Стива Мембери, некоторые из людей, похороненных на этом кладбище, при жизни занимали высокое положение.

"Этот объект является значительным открытием. Люди, очевидно, обладали неким статусом", - отметил он.

Ученый сообщил, что большая часть могил выложена внутри камнем и закрыта плитами. Археологи обнаружили в некоторых из них глиняную посуду и ювелирные изделия. Также была найдена монета второй половины I в Н.Э. и кусок резной кости, которая, вероятно, была частью рукояти ножа.

Получить более подробную информацию о погребенных позволит проведение анализа ДНК, отмечает Guardian.