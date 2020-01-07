Армения опережала Азербайджан по ВВП на душу населения только в годы "грабежа" - бывший премьер

Показатель ВВП на душу населения в Армении был выше, чем в Азербайджане и Грузии, лишь в период т. н. "грабежа". Об этом в своем Facebook написал экс-премьер-министр РА Грант Багратян, комментируя оказавшуюся преждевременной радость Никола Пашиняна по поводу якобы лидерства Армении в регионе.

"Доказано, что по показателям ВВП на душу населения в 1995-1999 годах Армения опережала Азербайджан, а в 2005-2009 годах - Грузию", - пояснил он.

Багратян напомнил, что в 2018 году по данному показателю Армения отставала от Азербайджана и Грузии уже на 12%. В 2017 году отставание от Азербайджана составляло 5,9%, от Грузии - 11%.

"По реальным показателям ВВП на душу населения Армения уступает Азербайджану в 1,8 раза и Грузии в 1,2 раза", - заявил политик.

Говоря о "грабеже", Багратян имеет в виду, что нынешние лидеры Армении неустанно повторяют, что предыдущие власти все время грабили страну.

Напомним, накануне на своей странице в Facebook Пашинян написал, что по итогам прошлого года Армения по показателю ВВП на душу населения опередила и Грузию, и Азербайджан, став ведущей страной Южного Кавказа. Но уже сегодня премьер уточнил, что Армения обошла только Грузию, голословно выразив уверенность, что в 2020 году обойдет и Азербайджан.