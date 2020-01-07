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Путин и Эрдоган завтра запустят "Турецкий поток" - Кремль

Путин и Эрдоган завтра запустят &quot;Турецкий поток&quot; - Кремль

Завтра президент России Владимир Путин совершит рабочий визит в Стамбул, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток". Анонс события опубликован сегодня на сайте Кремля.

Российский лидер также проведет переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стороны обсудят "вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальную международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии", уточняется в сообщении.

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