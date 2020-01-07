Путин и Эрдоган завтра запустят "Турецкий поток" - Кремль
Завтра президент России Владимир Путин совершит рабочий визит в Стамбул, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток". Анонс события опубликован сегодня на сайте Кремля.
Российский лидер также проведет переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Стороны обсудят "вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальную международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии", уточняется в сообщении.
Вестник Кавказа
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