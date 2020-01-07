Два десятка авто "встретились" в ДТП в Пермском крае

ДТП с участием более 20 машин произошло на трассе Пермь - Екатеринбург, о нем рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Предварительно установлено, что механические повреждения зафиксированы у 21 транспортного средства.

В результате аварии пострадали женщина и шестилетний ребенок, их доставили в больницу, пишет РИА Новости.

Обстоятельства и причину инцидента устанавливают правоохранители. Представитель ГУ МВД по краю уточнил, что на дорогах региона местами наблюдаются гололед и туман.