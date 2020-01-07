Машина с россиянином загорелась на ралли "Дакар"

Россиянин Владимир Васильев из команды X-raid G-Energy Team был вынужден досрочно выйти из ралли-рейда "Дакар-2020" в классе внедорожников. Такое сообщение распространила пресс-служба соревнований.

В нем говорится, что на 284-м километре спецучастка на третьем этапе гонки автомобиль россиянина охватило пламя. Васильев и второй пилот Виталий Евтехов не пострадали.

К моменту ЧП Васильев был девятым на этапе и 11-м - в общей классификации, передает "Интерфакс".

В прошлом году Владимир Васильев снялся с "Дакара" из-за технических неполадок.