"Японский Чернобыль" сделают центром зеленой энергетики

К 2040 году японская префектура Фукусима из места ядерной катастрофы станет центром зеленой энергетики.

Правительство Японии вложит около $2,75 млрд в строительство солнечных и ветряных электростанций в регионе. Электричество будет поставляться в Токио, который раньше сильно зависел от местных атомных электростанций, передает The Guardian.

После утечки радиации в 2011 году японское правительство закрыло все 54 реактора. Сейчас функционируют только девять из них, но к 2030 году власти намерены постепенно довести долю ядерной энергии до 20%. Планируется, что возобновляемые источники будут составлять 22-24% энергетики Японии.