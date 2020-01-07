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"Японский Чернобыль" сделают центром зеленой энергетики

&quot;Японский Чернобыль&quot; сделают центром зеленой энергетики

К 2040 году японская префектура Фукусима из места ядерной катастрофы станет центром зеленой энергетики.

Правительство Японии вложит около $2,75 млрд в строительство солнечных и ветряных электростанций в регионе. Электричество будет поставляться в Токио, который раньше сильно зависел от местных атомных электростанций, передает The Guardian.

После утечки радиации в 2011 году японское правительство закрыло все 54 реактора. Сейчас функционируют только девять из них, но к 2030 году власти намерены постепенно довести долю ядерной энергии до 20%. Планируется, что возобновляемые источники будут составлять 22-24% энергетики Японии.

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Вестник Кавказа

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