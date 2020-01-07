Студиями ремесленников привлекут туристов в Ингушетию

Комитет по туризму Ингушетии совместно с Ассоциацией ремесленников республики откроют специальные точки, в которых туристы смогут купить сувениры, принять участие в мастер-классах и побольше узнать о национальных ремеслах региона. Об этом сообщил председатель комитета Беслан Мизиев.

По его словам, с данной идеей выступила Ассоциация. Точки ремесленников, где туристы погрузятся в национальный колорит, появятся в разных муниципалитетах республики.

Мизиев подчеркнул, что открытие подобных студий поможет нарастить поток туристов, а также окажет содействие в развитии ремесленникам.

"Сувениры на национальную тематику не производились ранее в регионе в необходимом количестве, их приходилось ввозить из соседних республик, но теперь ремесленники смогут работать и для продажи своих изделий. Все мини-мастерские будут внесены нами в туристические маршруты республики", - цитирует главу комитета ТАСС.