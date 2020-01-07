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Нападающий "Урала" перебрался в "Ахмат"

Нападающий &quot;Урала&quot; перебрался в &quot;Ахмат&quot;

Форвард Владимир Ильин, ранее игравший за "Урал" (Екатеринбург), перешел в грозненский "Ахмат". Такое сообщение размещено на сайте клуба.

Таким образом, Ильин стал первым новичком "Ахмата" в 2020 году.

Контракт с 27-летним футболистом подписан на 3,5 года. Ильин примет участие в зимних подготовительных сборах с "Ахматом", которые начнутся завтра в Турции.

В составе "Урала" футболист сыграл всего 86 матчей во всех турнирах, на его счету 16 забитых мячей.

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Вестник Кавказа

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