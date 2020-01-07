Мировую экономику предупредили о слоубализации

Темпы роста мировой экономики в наступившем году замедлятся до 3,4%, к такому выводу пришли авторы исследования "Обзор мировой экономики", проведенного аудиторской компанией PwC.

"В 2020 году рост мировой экономики составит 3,4% по паритету покупательной способности при том, что долгосрочная среднегодовая величина этого показателя в XXI веке была равна 3,8%",- цитирует его агентство экономической информации Прайм.

Таким образом, в PwC считают, что 2020-й станет годом замедления роста глобальной экономики - так называемой "слоубализации", в этот период продолжающаяся в мировой торговле напряженность будет провоцировать возникновение новых сложностей для мировых цепочек поставок и дальнейшей глобальной экономической интеграции.

Тем не менее, повод для оптимизма есть; в PwC новые возможности для развития мировой торговли связывают со сферой услуг: по прогнозу компании, в новом году общемировой показатель экспорта услуг достигнет рекордного показателя в $7 трлн. С высокой долей вероятности Америка и Великобритания оставят за собой позиции ведущих экспортеров услуг, а Китай сместит Францию с занимаемого ею на данный момент четвертого места.

Кроме того, ожидают в PwC, страны G7 продолжат создавать рабочие места, их станет больше на 2 млн. Четыре из пяти новых рабочих мест в странах "Семерки" появятся в США, Великобритании и Японии.

"В 2020 году мировая численность населения составит 7,7 млрд человек, что примерно на 10% больше, чем 10 лет назад. Прогнозируется, что Китай, Индия и страны Африки к югу от Сахары обеспечат примерно половину общемирового прироста населения в год. В то же время, согласно прогнозам, количество людей в возрасте старше 60 лет по всему миру превысит отметку в 1 млрд. По оценкам специалистов, в Китае количество людей в возрасте старше 65 лет будет больше, чем во всех шести других крупнейших странах с развивающейся экономикой вместе взятых", - добавили авторы исследования.

Также в компании ожидают, что на возобновляемую и атомную энергетику будет приходиться свыше пятой части от общего мирового объема энергопотребления, что станет рекордно высоким показателем за всю историю, крупнейшим потребителем этого вида энергии окажется Китай, немного обойдя Европу. Тем не менее, считают в PwC, в этом году нефть останется самым предпочтительным источником энергии для мировой экономики, уголь и природный газ будут заниматься более слабые позиции. США и Китай, так же, как и прежде, будут крупнейшими мировыми потребителями "черного золота" в 2020 году.